В Белгородском районе снег убирают в штатном режиме. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Улицы городских и сельских поселений Белгородского района приводят в нормальное состояние после непогоды, чтобы жителям было комфортно и безопасно передвигаться. В приоритете пешеходные маршруты до объектов соцсферы и магистрали для общественного транспорта.

Ситуация с ледяным дождем была чрезвычайной. Несмотря на то, что опасная погода отступила, мероприятия по устранению последствий разгулявшейся стихии активно продолжаются.

Для минимизации последствий непогоды в районе была организована круглосуточная работа, кроме того привлечены дополнительные единицы техники с пескоразбрасывательным оборудованием, сообщил заместитель главы администрации района Антон Шопин.

Организована слаженная работа дорожных и коммунальных служб, управляющих компаний. Особое внимание уделяется дорогам по маршрутам школьных автобусов.