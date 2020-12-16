В Белгородской области нарушитель масочного режима набросился на сотрудника полиции

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Инцидент произошел вечером 12 декабря в Новом Осколе. По предварительным данным, 24-летний парень зашел в пивной магазин без медицинской маски. Разбираться с нарушителем пришлось сотрудникам патрульно-постовой службы. Проследовать с ними в отдел полиции молодой человек отказался. Парень повел себя агрессивно, оказал стражам порядка сопротивление и дважды ударил одного из них кулаком.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителю власти. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Помимо этого, его привлекли к административной ответственности. На сайте УМВД области сообщается, что полицейские составили в отношении мужчины протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. За административные правонарушения мужчина получил административный арест и штраф в тысячу рублей.