Любителей «ледяных» ощущений в Белгородской области будут штрафовать. Фото: архив КП

Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает любителей зимней рыбалки, что лед еще недостаточно прочен. Его толщина от 6 сантиметров на реках до 18 сантиметров на закрытых прудах. Для профилактики за выход на лед в запрещенных местах предусмотрены штрафы: 500 рублей для людей и 2 000 рублей за выезд на лед автомобилей, тракторов и снегоходов .

Прочным лед станет только после длительных морозов. А сейчас есть большая вероятность провалиться под лед на всех водоемах. В этом сезоне в области уже зарегистрировано четыре таких случая.

Кстати, штрафы – не пустой звук. С начала 2020 года уже составлено 176 административных материалов.