Белгородские оперативники нашли продавщицу несуществующих сумочек

За аксессуар белгородка перечислила на карту продавцу 14 500 рублей. Фото: "КП" Архив

В белгородский районный отдел полиции обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что заказала через интернет модную сумочку. За аксессуар белгородка перечислила на карту продавцу 14 500 рублей. В итоге она так и не дождалась оплаченного товара. Поняв, что ее обманули, женщина пришла в полицию.

Оперативникам удалось найти подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя жительница Красноярского края. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.