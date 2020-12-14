В Борисовке белгородские пожарные помогли снять кота, застрявшего на чердаке

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Борисовского района позвонила обеспокоенная женщина, рассказав, что в поселке Борисовка по улице Луначарского на втором этаже жилого дома в чердачном помещении застрял кот. Пожарные помогли вызволить попавшего в западню.

Четырехлапый не смог выбраться самостоятельно и отчаянно мяукал. Жительница дома услышала кошачий призыв о помощи и вышла посмотреть, откуда этот звук доносится. Оказалось, кот застрял в чердачном помещении между частью кровли и кирпичной стеной. Женщина попыталась приманить его едой, но животное не могло двигаться и лишь продолжало мяукать. Добраться до кота самостоятельно женщина не смогла и обратилась за помощь к пожарным.

На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 17. С помощью трехколенной лестницы огнеборец поднялся к животному и, аккуратно приподняв кровлю, освободил его и спустил на землю. Как только кот оказался на свободе, то сразу же бросился наутек.

Важно отметить, что пожарно-спасательные подразделения ориентированы на спасение людей. Но так как в данный момент людям помощь не требовалась, сотрудники МЧС России решили прийти на помощь братьям нашим меньшим. При этом стоит учитывать, что спасение животных является непростым делом: иной раз нельзя предугадать, как испуганное животное поведет себя в нестандартной ситуации.