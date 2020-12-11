11 декабря: в Белгородской области скончались еще 6 жителей, зараженных коронавирусом

В Белгородской области скончались еще 6 жителей, зараженных коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, по состоянию на 11 декабря число жертв коронавирусной инфекции в области выросло на 6 человек и составило 153 жителя. Скончавшиеся — два жителя Белгорода 1942 и 1963 годов рождения, житель Белгородского района 1962 года рождения, жительница Корочанского района 1954 года рождения, жительница Красногвардейского района 1938 года рождения, а также жительница Белгорода 1951 года рождения. Все они проходили лечение на базе Городской больницы №2 в Белгороде.

Напомним, что за последние сутки в области зарегистрировано 186 новых случаев заражения COVID-19. Число заболевших с начала коронавирусной пандемии в регионе составило 18 160 человек.