Экс-губернатор Евгений Савченко может стать почетным гражданином Белгородской области. Фото: "КП" Архив

На заседании, которое прошло 10 декабря в облдуме, депутаты единогласно поддержали предложение спикера Ольги Павловой об избрании экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко почетным гражданином. Теперь вопрос вынесен на рассмотрение в общественный совет.

Свое предложение Ольга Павлова мотивировала тем, что Евгений Савченко – признанный лидер Белгородской области.

Напомним, что Евгений Савченко объявил о своем решении покинуть пост губернатора 17 сентября. Нынче он представляет область в Совете Федерации, сменив Ивана Кулабухова. Также экс-губернатор возглавил представительство РАН Белгородской области.