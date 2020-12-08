Белгородец отработал 100 обязательных часов за езду без водительских прав. Фото: "КП" Архив

Под контролем судебных приставов житель Ровеньского района Белгородской области отработал 100 часов обязательных работ. Такое наказание мужчине назначил суд за управление транспортным средством без водительских прав. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», за что лишился права вождения транспортными средствами. Однако это не помешало мужчине сесть за руль.

Нарушителя задержали на одной из дорог района. При проверке документов выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортным средством. На водителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

За совершенное водителем административное правонарушение, суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ. Под контролем судебных приставов правонарушитель отработал назначенное ему время.