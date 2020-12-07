Мэр Белгорода прошелся по магазинам, аптекам, побывал в кинотеатре и поликлинике с проверкой

Фото со страницы ВКонтакте Юрия Галдуна.

В составе специальной группы мер Белгорода в минувшие выодные побывал в магазинах, аптеках, кинотеатре и поликлинике. О состоявшейся проверке профилактики коронавирусной инфекции и соблюдении масочного режима он написал в социальной сети ВКонтакте. При этом он отметил, что нарушений мало. Так, Юрий Галдун пишет: «Сегодня ознакомился с подчиненными с соблюдением мер профилактики в общественных местах города. В составе специальной группы побывал в магазинах, аптеках, кинотеатре, поликлинике. Люди понимают необходимость мер предосторожности. Нарушений почти нет». При этом градоначальник отметил, что контроль все же необходим.

Напомним, что в Белгородской области предусмотрены штрафы для тех, кто не носит маски. Он не маленький и составляет от 15 до 40 тысяч рублей. И если раньше за отсутствие маски в общественных местах привлекали юрлица, то теперь и простые белгородцы несут ответственность на то, что не носят маски.