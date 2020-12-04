Белгородец проведет в колонии строгого режима 13 лет за оскорбление полицейских и покушение на убийство. Фото: "КП" Архив

49-летний житель Волоконовского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 (2 эпизода) (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с выполнением лицом общественного долга). Грубо нарушая общественный порядок, он оскорбил полицейских, пытавшихся призвать его к ответу, а на водителя такси, который помог полиции, он, затаив обиду, напал с ножом и нанес ему удар в грудь. Ближайшие 13 лет он проведет в колонии строгого режима.

Во время следствия и суда было установлено, что в апреле 2020 года 49-летний мужчина у сетевого магазина в центре Волоконовки грубо нарушал общественный порядок. Прибывшие сотрудники территориального отдела полиции при содействии водителя такси, находившегося в указанном месте и выполнявшего общественный долг, задержали нарушителя, который попытался оказать сопротивление. Во время задержания подсудимый публично оскорбил сотрудников полиции, а после и в территориальном отделе полиции угрожал представителям власти и пытался с ними затеять драку.

На следующий день подсудимый, затаив обиду на водителя такси, оказавшего помощь сотрудникам полиции в его задержании, взял нож и выследив водителя такси у магазина, попытался убить его ударом ножа в грудь. Но водитель оказал сопротивление, а подсудимого задержали на месте происшествия, не позволив довести начатое до конца, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Теперь у жителя Волоконовки есть 13 лет, чтобы осознать свои действия.