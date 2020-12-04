Врио губернатора предложил мэру Белгорода поработать над архитектурной подсветкой зданий города

Фото со страницы ВКоонтакте Юрия Галдуна.

С рабочей прогулки по центру Белгорода начался рабочий день врио губернатора Вячеслава Гладкова. Вместе с мэром Юрий Галдуном они прошли по центру города, обсуждая новые идеи. Договорились, что будут работать вместе каждую неделю по 3 часа над новыми проектами. Один из них предложил Вячеслав Гладков – новую архитектурную подсветку зданий. При этом врио губернатора заметил, что сам приходит и уходит сейчас с работы ночью и уверен, что и другие белгородцы хотят видеть свой город нарядным, праздничным и красивым не только под Новый год.

В свою очередь Юрий Галдун на своей станице Вконтакте написал, что надеется на новый формат встреч. В частности, градоначальник отметил: «По результатам обхода с Вячеславом Гладковым открываются новые возможности и идеи развития для города. Это интересно. Изменится формат и время общения. Очень хорошо и полезно для города и для меня»

Также Вячеслав Гладков считает, что нужно разобраться с велосипедными дорожками, поскольку где-то они есть, а где-то неожиданно прерываются, учесть интересы различных групп населения, в частности, инвалидов, детей.