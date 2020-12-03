В Губкине строится одноименный промышленный парк. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского округа рассказало о строительстве промышленного парка «Губкин». В строительство промышленного парка «Губкин» уже инвестировано больше 20 миллионов рублей.

Строительство первых двух производственных корпусов начато в сентябре текущего года. Меньше чем за три месяца заложили фундамент зданий. Сейчас идет монтаж металлического каркаса производственного корпуса № 1.

Корпуса универсального назначения будут предоставлены предприятиям-резидентам в льготную аренду, а впоследствии - выкуп с рассрочкой на срок до восьми лет.

Передача помещений предприятиям для размещения производства запланирована на май 2021 года - для корпусов №1 и № 2, июль 2021 – для корпуса № 3.