В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще три пациента. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области умерли еще три пациента, зараженные коронавирусом, сообщили в департаменте здравоохранения. Скончавшиеся — жительница Белгорода 1955 года рождения, житель Белгородского района 1976 года рождения, а также жительница Борисовского района 1975 года рождения. Все они проходили лечение в главном ковидном госпитале региона – городской больнице №2. По состоянию на 1 декабря в области число жертв опасного вируса составило 108 человек.

Напомним, что на 1 декабря в Белгородской области было выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 16 377 человек. Рекордное число новых зараженных в Старооскольком городском округе – 62 человека (всего 2 287). В Белгороде выявлено 24 пациента с коронавирусом (всего – 4 211), в Губкинском городском округе – 22 (всего – 958).