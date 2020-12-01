В Белгородской области 2 декабря похолодает до -8 градусов. Фото: "КП" Архив

По данным белгородских синоптиков, завтра, 2 декабря на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах 3-8 градусов мороза, днем – от 1 до 6 градуса мороза.

В Белгороде ночью синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов мороза, днем от 3 до 5 ниже нуля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что в зимнее время особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности: не пользоваться неисправной электропроводкой, не оставлять без присмотра зажженные газовые плиты. Владельцам печного отопления следует быть аккуратными при эксплуатации печи. Помните, что некоторые виды электрооборудования сильно нагружают сеть, и если в системе не предусмотрено наличие автоматических выключателей, то лучше всего использовать электроприборы по очереди. Уходя из дома, необходимо отключить их от сети.