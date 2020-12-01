В Белгородской области до конца года прогнозируют значительный рост числа летальных случаев от коронавируса Фото: "КП" Архив

Во время очередного брифинга, посвященного COVID-19, о статистике ковидной смертности в регионе рассказала вице-губернатор по здравоохранению Наталия Зубарева. Она подчеркнула, что на сегодняшний день подсчет легальных исходов от коронавируса идет по двум направлениям. Так, в оперативные ежедневные сводки включают смертельные случаи, которые зафиксированы на территории Белгородской области. А вот другие летальные случаи требуют патологоанатомического исследования тел умерших. До конца года в общую статистику будут «заливать» те смертельные случаи, которые уже проверили. Ожидаемо прогнозируется рост числа смертей в региональной статистике после проведенных исследований.

Отмечалось, что на сегодняшний день коэффициент заболеваемости в Белгородской области составляет 1 046,2 на 100 тысяч населения. При этом фиксируется рост смертности у людей пенсионного возраста старше 65 лет.

Напомним, что число смертельных случаев от заражения коронавирусом в регионе по состоянию на 30 ноября, по данным областного штаба, составило 105 человек.