В Губкине привлекли к ответственности нарушителей антиэпидемического режима. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В последние осенние дни в городе Губкин были проведены целевые профилактические рейды на ярмарках, рынках, в кинотеатрах, транспорте, - разных местах массового скопления горожан. Цель рейдов – выявить и наказать нарушителей масочного режима, при этом подобные несознательные граждане таки были выявлены и наказаны.

Во время рейда сотрудники ОМВД России по городу Губкину выявили нарушение масочного режима на территории предприятия, в результате ответственное лицо привлечено к административной ответственности.

К такой же - административной ответственности был привлечен и гражданин, который находился в помещении аптеки без маски. Ежедневные мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима на территории округа продолжатся.