В Белгородской области главам муниципалитетов рекомендовали ограничить личный прием. Фото: "КП" Архив

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Белгородской области главам муниципалитетов рекомендовали ограничить личный прием граждан. Соответствующее распоряжением 26 ноября подписал врио губернатора Вячеслав Гладков. Белгородцам советуют по всем вопросам обращаться в письменной форме или через Интернет.

Отметим, что в исключительных случаях, таких, как угроза жизни или здоровью, личный прием все же будет осуществляться. Но с соблюдением всех рекомендованных норм санитарной безопасности