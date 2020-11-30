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В Белгородской области главам муниципалитетов рекомендовали ограничить личный прием

Белгородцам советуют обращаться в письменной форме или через Интернет
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области главам муниципалитетов рекомендовали ограничить личный прием.

В Белгородской области главам муниципалитетов рекомендовали ограничить личный прием.

Фото: "КП" Архив

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Белгородской области главам муниципалитетов рекомендовали ограничить личный прием граждан. Соответствующее распоряжением 26 ноября подписал врио губернатора Вячеслав Гладков. Белгородцам советуют по всем вопросам обращаться в письменной форме или через Интернет.

Отметим, что в исключительных случаях, таких, как угроза жизни или здоровью, личный прием все же будет осуществляться. Но с соблюдением всех рекомендованных норм санитарной безопасности