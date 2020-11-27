В Белгородской области «Ростелеком» подключил к цифровым сервисам новые микрорайоны

«Ростелеком» подключил к цифровым сервисам новые микрорайоны города Строитель в Белгородской области.

«Ростелеком»» построил сеть по технологии GPON в микрорайонах Крапивенский, Центральный и Сретенский города Строитель Белгородской области. Около тысячи домохозяйств получили возможность доступа в интернет на скорости до 500 Мбит/с, а также подключения таких услуг, как видеосервис Wink, «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

- В этом году мы продолжаем стройку и модернизацию сетей связи на территории региона. Строим оптические сети по технологии GPON, поскольку это одна из самых современных технологий с большим потенциалом развития. А главное, она максимально удовлетворяет растущие потребности абонентов, потому что позволяет подключать самые ресурсоемкие сервисы. Уже введены в эксплуатацию объекты в Прохоровке и Строителе. А до конца года планируем закончить строительство новых телекоммуникационных сетей в Белгороде, Губкине, Майском, Стрелецком, Комсомольском, Борисовке, Волоконовке и Нижнем Ольшанце. Сейчас почти восьми тысячам домохозяйств доступно подключение к нашим услугам по сети GPON, а к концу года еще более семи тысяч получат такую возможность, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Специально для абонентов, подключенных к сетям GPON, «Ростелеком» разработал тарифную линейку «Турбо». В зависимости от выбранного тарифа пользователь получает безлимитный интернет на скорости от 250 до 500 Мбит/с. Те, кому мало одного лишь доступа в Сеть, могут выбрать пакетные предложения этого семейства. Услугой можно пользоваться без приставки с помощью приложения или на веб-сайте.

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» и оставить заявку на подключение можно по телефону горячей линии 8-800-450-0-150 и в офисах АО «Белгородэнергосбыт».