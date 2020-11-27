Продавцы рогов азиатского сайгака задержаны в Белгородской области. Фото с сайта Следственного комитета РФ по Белгородской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей ближнего зарубежья. По версии следствия, подозреваемые незаконно приобрели на территории сопредельного государства 2647 экземпляров рогов азиатского сайгака, привезли их в Белгород и хранили в арендованном гараже.

Злоумышленники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, - незаконное приобретение, хранение, перевозка частей особо ценных диких животных, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

При попытке реализации они были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Рога особо ценных животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, изъяты.