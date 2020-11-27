В Алексеевке вор украл парфюмерии на 12500 рублей

В Алексеевке вор украл парфюмерию на 12500 рублей. Фото: "КП" Архив

В Алексеевский отдел полиции обратились сотрудники магазина косметики и парфюмерии. При инвентаризации они выявили недостачу товара на сумму около 12500 рублей. Полицейские установили личность вора и задержали его. Им оказался 37-летний житель Краснодарского края, уже судимый за аналогичное преступление. Санкции соответствующей статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

По предварительным данным, злоумышленник зашел в магазин как обычный покупатель. Дождавшись пока продавцы отвлекутся, он незаметно взял с полки триммер, три флакона женской туалетной воды и две упаковки мужской туалетной воды. Разложив похищенное по карманам куртки, подозреваемый вышел из магазина.

В настоящее время похищенное изъято. Отделом дознания ОМВД России по Алексеевскому городскому округу по этому факту возбуждено уголовное дело.