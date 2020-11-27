В Белгородской области зарегистрировано 322 ипотечные сделки по сниженной ставке. Фото Управления Росреестра по Белгородской области

Управление Росреестра по Белгородской области сообщает об увеличении количества сделок по сниженной ипотечной ставке. За период действия программы льготной ипотеки со ставкой не больше 6,5% зарегистрировано 322 пакета документов. Увеличение количества прошедших госрегистрацию договоров обусловлено продлением льготной программы до середины 2021 года, а также выгодными условиями кредита с господдержкой.

Программа по получению льготной ипотеки на жилье в новостройках со ставкой до 6,5 % стартовала на территории Российской Федерации в конце апреля 2020 года. Участвовать в госпрограмме могут только граждане РФ. Пониженная ставка действует весь срок кредита. Приобрести жилье можно в строящемся доме или в уже возведенной новостройке.

Обязательным условием приобретения недвижимости по сниженной ставке является первоначальный взнос не менее 15% от стоимости жилья. В Белгородской области льготную ипотеку можно оформить на сумму не более 6 миллионов рублей.

Программа не распространяется на вторичное жилье и на частные жилые дома.