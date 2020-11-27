Учителям Белгородской области с 1 декабря повысят зарплату. Фото: "КП" Архив

В бюджет 2021 года заложено повышение зарплат педагогам школ, детских садов и учреждений дополнительного образования на 20%.

Врио губернатора Вячеслав Гладков на заседании правительства Белгородской области, где обсуждался бюджет 2021 года, утвердил повышение зарплат педагогам школ, детсадов и учреждений допобразования на 20%. При этом замгубернатора по образованию Наталия Зубарева утонила, что, повышенную зарплату учителя получат уже с 1 декабря 2020 года. Напомним, что в прошлый раз повышение окладов сотрудников сферы образования было в 2019 году.

В правительстве запланировали, что всего расходы на образование в 2021 году станут больше на 18% (по сравнению с текущим годом). В цифрах этот рост составляет 26 миллиардов рублей. В эту сумму заложены не только повышенные зарплаты, но и обновление базы учебных заведений. В следующем году будут приобретены специальное оборудование, компьютеры, развивающие игры, а также 121 школьный автобус на общую сумму 254 миллионов рублей.