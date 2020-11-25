В Белгородской области за минувшие сутки умерли еще три пациента от заражения коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончавшиеся — жительница Белгорода 1961 года рождения, а также жители Белгородского района – мужчина 1957 года рождения и женщина 1965 года рождения. Все они проходили лечение в Белгородской городской больнице №2.

Напомним, что за минувшие сутки число зараженных коронавирусом в области составило 166 человек, с начала пандемии – 15 365. На госпитализации находится 923 белгородца, из них 100 человек – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.