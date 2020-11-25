В Старом Осколе брат пытался убить младшего брата. Фото: Архив "КП"

Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего старооскольца, подозреваемого в покушении на убийство. Подозреваемый поссорился с 20-летним младшим братом из-за того, что, играя в компьютерные игры, младший громко и нецензурно выражал свои эмоции.

После ссоры около 6 утра подозреваемый подошел к лежащему брату и нанес ему удар ножом по голове. На произошедшее среагировал отец, сумевший остановить убийство.

Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следствие возбуждает перед судом ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.