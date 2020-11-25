В Мухоудеровке Алексеевского округа вырастят чемпионов мира. Фото пресс-службы администрации Алексеевского округа

В Мухоудеровке Алексеевского городского округа построили новую спортивную площадку. Она оборудована современными волейбольным, баскетбольным и мини-футбольным полями, так что теперь препятствий для воспитания новых чемпионов мира нет.

Объект занимает территорию 600 квадратных метров, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского округа. По периметру спортплощадки установлено высокое ограждение, которое обезопасит прохожих от случайных травм.

Новое спортивное сооружение полностью отвечает современным нормам. Эта площадка станет центром физического развития не только для обучающихся, но и для всех мухоудеровцев.