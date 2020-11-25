Белгородский экс-губернатор возглавил представительство РАН области. Фото: "КП" Архив

Экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко назначен руководителем представительства Российской академии наук (РАН) в регионе. Он будет координировать всю научную работу, а также реализацию научного потенциала в области. Работать он будет на безвозмездной основе.

Напомним, Евгений Савченко — доктор экономических наук (с 2002 года), член-корреспондент РАСХН (с 2007 года), член-корреспондент РАН (с 2014 года).

Президиум РАН утвердил кандидатуру белгородского сенатора, члена-корреспондента РАН Евгения Савченко на должность руководителя представительства академии в Белгородской области 24 ноября.