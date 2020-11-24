24 ноября: за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировано еще 3 смерти от заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировано еще 3 смерти от заражения коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Белгородском регионе скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили сегодня, 24 ноября, в департаменте здравоохранения Белгородской области. Скончавшиеся — жительница Валуек 1957 года рождения и житель Белгорода 1978 года рождения Оба проходили лечение в городской больнице №2. Еще один умерший – житель Белгорода 1949 года рождения, который проходил лечение на базе детской областной клинической больницы.

По информации областного штаба, за минувшие сутки в области коронавирусом заразились 162 пациента, с начала пандемии заболели 15 199 белгородцев. На госпитализации находится 909 человек, 98 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.