Армрестлеры Белгородского госуниверситета выиграли всероссийские соревнования. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

Спортсмены Белгородского госуниверситета завоевали семь медалей, в том числе три золота на Всероссийских соревнованиях по армрестлингу. Семьдесят пять спортсменов из 22 регионов страны приехали определить сильнейших и побороться за высокое спортивное звание «Мастер спорта России».

Всероссийские соревнования по армрестлингу на призы первого чемпиона СССР Пузакова проходили в городе Алексин Тульской области. Сборная команда Белгородской области на этом турнире была составлена из студентов и выпускников НИУ «БелГУ». В итоге – уверенная победа сборной НИУ «БелГУ» в командном зачете.

Второе место заняла сборная команда Московской области, третье – города федерального значения Севастополя.