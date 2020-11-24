Белгородские приставы взыскали компенсацию в пользу осиротевшего ребенка. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Водитель одной из транспортных компаний Белгорода на пешеходном переходе сбил насмерть отца несовершеннолетней девочки. Законный представитель несовершеннолетней дочери подал в суд. Удовлетворив исковые требования, суд обязал автобусную компанию выплатить моральный вред в размере 100 тысяч рублей в пользу представителя несовершеннолетней.

Судебными приставами Валуйского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области в отношении компании было возбуждено исполнительное производство. Представителю компании было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Также судебный пристав предупредил, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность. В обеспечительных мерах судебным приставом было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автобусов «Volvo B10», «Mercedes-Benz 0315 RHO».

Руководство должника-компании не стало дожидаться применения принудительных мер исполнения и оплатило компенсацию за моральный вред в полном объеме.