Староосколец лишился денег на фейковом сайте интим-услуг

Оперативникам удалось вычислить предполагаемого злоумышленника и задержать его. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В полицию Старого Оскола обратился 28-летний мужчина. Он не побоялся признаться, что стал жертвой обмана при пикантных обстоятельствах. Заявитель рассказал, что заплатил за интим-услуги 16 тысяч рублей, но так их и не получил. Как выяснилось, заказ он делал на специализированном сайте. После перечисления указанной суммы контактное лицо перестало отвечать на звонки.

Оперативникам удалось вычислить предполагаемого злоумышленника и задержать его. В совершении преступления подозревают 24-летнего жителя Самарской области.

По предварительной информации, предприимчивый парень создал фейковый сайт интим-услуг. После того, как клиент оплачивал их, подозреваемый прекращал с ним общение. Не исключено, что не все пострадавшие отважились прийти в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.