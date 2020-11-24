Гиревик из Нового Оскола стал Чемпионом мира среди юниоров

Гиревик из Нового Оскола стал Чемпионом мира. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

Новооскольский спортсмен Владимир Сушков стал чемпионом мира среди юниоров на Чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок. В состязаниях приняли участие более 250 спортсменов из 7 стран.

Команды из России, Сербии, Узбекистана, Болгарии, Латвии, Эстонии боролись за медали в дисциплинах «Двоеборье», «Толчок по длинному циклу» и «Эстафета» среди мужчин, «Рывок» и «Толчок по длинному циклу» среди женщин с гирями 32 и 24 кг.

Российские спортсмены достойно представили нашу страну. По итогам соревнований, показав отличный результат в командной эстафете первенства толчок гирь по длинному циклу, Владимир Сушков стал чемпионом мира среди юниоров.

Для спортивной школы «Оскол» это первая медаль мирового уровня. Годом ранее в 2019 спортсменка Алеся Щекина стала чемпионкой Европы по гиревому спорту. Обоих спортсменов тренирует Константин Ермаков.