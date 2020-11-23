Шахматисты и шашисты Белгородского университета выиграли региональный Турнир поколений

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» провел соревнования по шахматам и русским шашка. Они были посвящены 30-летию создания Всероссийского профсоюза работников науки и образования. Шахматисты и шашисты НИУ «БелГУ» выиграли региональный Турнир поколений.

Инициатором проведения соревнований стал Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ, профсоюзный комитет НИУ «БелГУ». Турнир проходил при содействии Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области и федерации шахмат региона. Игры проводились в онлайн и оффлайн режиме.

В турнире приняли участие 4 команды: НИУ «БелГУ» (сотрудники, преподаватели, студенты и выпускники университета, а также члены шахматного клуба), команда инвалидов Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области, сборная школьников Белгородской области и команда воспитанников Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ».

Первые места в двух турнирах (шахматы и шашки) заняла команда НИУ «БелГУ». На втором месте – команда Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области. В турнире по шахматам третье место заняла команда школьников Белгородской области, а в турнире по русским шашкам третье место – у детской команды «Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ».