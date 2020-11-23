В Белгородской области – снова две смерти от заражения коронавирусом. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области по состоянию на 23 ноября скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, скончавшиеся — жительница Грайворонского городского округа 1958 года рождения, которая проходила лечение на базе детской областной клинической больницы, и житель Алексеевского городского округа 1948 года рождения, которого лечили в Алексеевской ЦРБ. Число жертв опасного вируса на сегодняшний день составило 90 жителей области.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 165 новых случаев заражения COVID-19, с начала пандемии коронавирусом заразились 15 037 белгородцев. На госпитализации находится 809 человек, из них в тяжелом состоянии – 97, сообщает областной штаб.

Наибольшее число новых заражений в Белгороде – 61 случай (всего – 3 809). В Старооскольсокм горокруге за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 29 пациентов )всего – 2 083), в Губкинском горокруге – 17 случаев заражения (всего – 880), в Яковлевском и Грайворонском районах – по 11 новых случаев заражения (всего – 685 и 175 заболевания с начала пандемии соответственно), в Белгородском районе заболели 8 жителей (всего – 1 601).