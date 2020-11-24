Дом культуры Губкинского округа победил в областном конкурсе. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В номинации «Лучшие учреждения культуры» конкурса Белгородской области на лучшее учреждение культуры стал Центр культурного развития села Истобное Губкинского городского округа. По условиям конкурса победители получат денежные поощрения.

Руководит центром директор Марина Еськова. Торжественная церемония вручения сертификата на денежное поощрение победителям состоится в день профессионального праздника - Дня работника культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа