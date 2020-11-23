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Коронавирус Covid-19

Бывший главврач городской больницы №2 сообщил о своем заболевании коронавирусом

Ранее в его крови обнаружили антитела к новой коронавирусной инфекции
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: Инстаграм Антона Бондарева.

Фото: Инстаграм Антона Бондарева.

Антон Бондарев, ранее возглавлявший главный ковидный госпиталь региона – Белгородскую городскую больницу №2, сообщил о своем заболевании коронавирусом. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram. При этом он сообщил, что ранее в его крови были обнаружены антитела к новой коронавирусной инфекции. Их было немного, поэтому никакие симптомы болезни не проявлялись.

В аккаунте своим подписчикам Антон Бондарев, в частности, сообщил: «Сегодня первый день болезни. Чувствую сильную слабость, озноб и ломоту в теле. Температура повышена и продолжает постепенно нарастать. Ещё утром я сдал мазок на коронавирус, но думаю, что он будет положительным»