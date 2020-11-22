В Губкине фасады трех домов стали эстетичнее после капремонта. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Жителям трех домов по улице Белинского в городе Губкин повезло. Они стали участниками проекта «Улучшение архитектурного облика фасадов многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту». Но фасадами дело не ограничилось: также отремонтированы внутридомовые инженерные системы и крыша, обустроена отмостка.

Главная цель проекта - улучшение условий проживания в многоквартирных жилых домах вполне достигнута. В результате реализации этого проекта улучшен и архитектурный облик домов, и условия проживания в них губкинцев.