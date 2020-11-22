Жительница Старого Оскола 12 дней переводила мошенникам деньги, всего три миллиона рублей

Жительница Старого Оскола перевела мошенникам больше трех миллионов рублей. Фото: "КП" Архив

69-летняя пенсионерка обратилась в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу. Она стала жертвой мошенников, в течение 12 дней добровольно переводив им 3 миллиона рублей. При этом правоохранителям потерпевшая пояснила, что знала о таких способах обмана, но тем не менее попалась.

Следственным управлением по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом - мошенничество, в особо крупном размере.

Все начиналось как всегда: женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка. И сообщил пенсионерке о возможном несанкционированном списании денег с ее банковского счета. Чтобы сохранить сбережения, лже-сотрудник банка предложил женщине перевести их на более «безопасные» счета.

Выполняя указания мошенников, потерпевшая в течение двенадцати дней (!) переводила им при помощи банкомата денежные средства. В результате она лишилась больше 3 миллионов рублей.

Сотрудники полиции напоминают: в таких ситуациях необходимо прекратить разговор с неизвестным и лично обратиться в банк.