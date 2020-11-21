В Белгородской области скончались еще три пациента от заражения коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, в Белгородской области умерли еще три пациента, заразившиеся коронавирусом. Скончавшиеся — жительница Волоконовского района 1960 года рождения, житель Белгорода 1964 года рождения, оба проходили лечение в Городской больнице №2. Третий умерший – житель Яковлевского городского округа 1948 года рождения, который проходил лечение на базе детской областной клинической больницы. На госпитализации находятся 866 пациентов, из них тяжелых – 98, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что за минувшие сутки в области было зарегистрировано 163 пациента с подтвержденным диагнозом CJVID-19. С начала пандемии в регионе заразились 14 702 жителя. Число жертв опасной инфекции - 86 человек.

За минувшие сутки наибольшее число заражений зарегистрировано: в Белгороде – 44 случая (всего 3 705); Старооскольком городском округе – 29 (2 026); Белгородском районе – 14 (1 570); Губкинском городском округе – 13 (862); Алексеевском городском округе – 8 (743); Волоконовке – 7 (314); Прохоровском и Новооскольском – по 6 случаев (всего 496 и 555 заражений с начала пандемии соответственно); Красненском – 5 (106). Есть единичные заражения за минувшие сутки и в других муниципалитетах области.