В Старом Осколе продали залоговую квартиру, чтобы погасить долг по ипотеке. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

На исполнении в Старооскольском отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось исполнительное производство - о взыскании более 2 миллионов 550 тысяч рублей кредитной задолженности. Чтобы оплатить долг, пришлось продать залоговую квартиру.

Житель Старого Оскола не справившись с обязательствами по договору ипотечного кредитования, перестал оплачивать ипотеку. В результате кредитная организация обратилась с исковым заявлением в суд, где было вынесено решение: взыскать с неплательщика задолженность и обратить взыскание на заложенное имущество.

Судебный пристав-исполнитель вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства, предупредил об уголовной ответственности. Также он разъяснил, что в случае непогашения задолженности квартира - предмет залога будет реализована путем продажи с торгов.

Однако должник не спешил погашать задолженность. Тогда судебный пристав принял решение об аресте квартиры площадью. После этой процедуры квартира была передана на торги по продажной стоимости, определенной судом.

Арестованное имущество было реализовано, задолженность погашена в полном объеме.