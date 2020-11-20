В Белгородской области на Новый год массовых праздников не будет

В Белгородской области на Новый год праздников не будет. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области массовых новогодних праздников не будет. Об этом во время очередного брифинга рассказала замгубернатора Наталия Зубарева. Точный перечень ограничений еще обсуждается и будет принят позже решением координационного совета. При этом от корпоративов организации уже отказываются. По детским утренникам решение примут позже.

Наталия Зубарева подчеркнула:

- У нас и сегодня массовые мероприятия не проводятся. Они ограничены до минимума, большая их часть переведена в онлайн. Скорее всего, такой же подход сохранится и в новогодние праздничные дни. Мы не должны ни в коем случае в эпидемиологический сезон, да еще и в холодное время спровоцировать рост.

Хорошо, что хотя бы прогулки на улице запрещать не собираются...