В здании Пенсионного фонда Белгорода сотрудники МЧС России провели дезинфекцию

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Эпидемиологическая ситуация в области, к сожалению, не улучшается, а лишь усугубляется с каждым днем. Накануне сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области провели дезинфекцию в здании Управления Пенсионного фонда РФ в городе Белгороде. Особое внимание при дезинфекции уделили дверным ручкам, поручням и перилам – всем контактным поверхностям. Для санитарной обработки бойцы применили специальные дезинфицирующие средства, которые безвредны для людей и животных, но убивают болезнетворные бактерии.

Отметим, что реагирующие подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают работать в круглосуточном режиме и готовы оперативно прийти на помощь жителям и гостям региона. Для предотвращения распространения вирусных инфекций сотрудники МЧС России продолжают проводить санитарно-профилактические мероприятия социально-значимых объектов региона.