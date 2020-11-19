В Валуйском округе у шестой пары за год родилась двойня. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

Семья Кайдаловых в этом году стала шестой парой в Валуйском городском округе, у которой появилась на свет двойня. В округе продолжается добрая традиция - дарить двухместные коляски семьям, где родилось двое близнецов. Такой прекрасный подарок получила и семья Ольги и Александра, у которых в cентябре появились мальчики-двойняшки.

Одного из долгожданных малышей назвали в честь главы семьи - Александром, а другого Иваном. Малыши чувствуют себя отлично и прекрасно развиваются.

Счастливых родителей посетили руководители округа, передали им коляску, мягкие игрушки и поздравили со столь значимым событием. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.