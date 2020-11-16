В Волоконовке завтра начнут ремонт моста, ремонт которого закончился неделю назад

В Волоконовке вышел из строя свежеотремонтированный 50-летний мост. Фото с сайта администрации Волоконовского района

В Волоконовке Белгородской области под тяжестью первого снега вышел из строя неделю назад отремонтированный подвесной мост через реку Оскол. Теперь в районе выясняют причину, после чего подрядчик, - возможно, уже завтра займется восстановлением моста. Возраст сооружения 50 лет.

Мост соединяет центральную часть поселка с Парком культуры и отдыха. Это своеобразная визитная карточка поселка. Мост был спроектирован и построен в 1968 году, то есть больше чем 50 лет назад, работниками Ремонтно-механического завода. За пол-века эксплуатации он поизносился и требовал ремонта.

Проект реконструкции подвесного моста получил реализацию благодаря жителям района. За него в общественном голосовании проголосовало 64,5% избирателей. В планах также было обустроить береговую линию реки Оскол от центрального пляжа до островка молодоженов.

Неделю назад глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов отчитался об успешном завершении ремонтных работ… Заодно проверку соблюдения федерального законодательства при эксплуатации и ремонте моста проведет прокуратура Белгородской области.