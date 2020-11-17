В селе Щербаково Белгородчины открылась новая историко-краеведческая площадка

В селе Щербаково Белгородчины открылась историко-краеведческая площадка. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

В Алексеевском городском округе торжественно открыли историко-краеведческий объект в рамках проекта «Память о прошлом и настоящем – для будущего». При финансовой поддержке Фонда президентских грантов в центре населенного пункта появились информационные стенды, рассказывающие об истории села.

Также теперь здесь есть Доска почета «Славим наши имена» с портретами выдающихся земляков и аллея трудовой славы. Для удобства посетителей благоустроена территория: построена тротуарная дорожка, установлена беседка-ротонда и входная арка.

Местные жители уверены: теперь подрастающее поколение будет осознавать связь с историей своей малой Родины и понимать, какой вклад в развитие сельской территории вложили его родственники или просто земляки.