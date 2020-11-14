Села Шебекинского округа стали комфортнее. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

В нынешнем году в Шебекинском городском округе благоустроено 20 общественных пространств. Стали комфортнее парки и скверы сел Большетроицкое, Графовка, Поповка, Никольское, Красная поляна. Об этом рассказала пресс-служба администрации округа.

Завершены работы на территории за Центром культурного развития в Шебекино. Также реализуются проекты благоустройства зон отдыха, парков и детских игровых площадок в селах Ржевка, Булановка, Первое Цепляево и Купино.

Проведены работы по обустройству тротуарных дорожек, установке освещения, скамеек в парке и установке детской игровой зоны в поселке Маслова Пристань. Преобразилась территория возле Дома Культуры и ФАПа в селе Зиборовка: выполнено обустройство сквера, строительство пешеходных дорожек, установлена детская площадка.

Также завершены работы по обустройству старинного Безбородовского родника в селе Муром. К началу купального сезона преображена пляжная зона микрорайона Мелкоп города Шебекино.

В селе Стариково Большегородищенской территории завершается проект по благоустройству реакционно - досуговой зоны. За счет президентского гранта реализован проект по благоустройству детско-спортивной зоны в селе Яблочково.

И, наконец, у шебекинцев появилась благоустроенная набережная в центре города Шебекино.