На выходные в Белгородской области будет сухо и морозно. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Суббота порадует жителей Белгородской области солнцем, хотя временами оно будет прятаться за тучи. Ночью ртутный столбик термометра опустится до –4 градусов по Цельсию, а днем поднимется до +2. В воскресенье будет облачно, днем температура такая же, как и в субботу, а ночью чуть теплее: –1 градус. Осадков синоптики не прогнозируют.

При легких ночных заморозках вполне вероятно появление изморози и инея на листьях и траве. Грибную охоту придется отложить до следующего года. Начиная со вторника следующей недели температура перейдет в минусовую и даже возможен снег – но на следующих выходных.