К концу ноября в Старом Осколе откроют новую станцию скорой помощи. Фото: архив КП

Новую станцию скорой помощи в Старооскольском городском округе начали строить в мае этого года. В сложившейся эпидемиологической обстановке проектные работы выполнили оперативно, сейчас уже заканчивают с отделкой, вскоре завезут мебель и необходимое оборудование. Работы планируется завершить к концу этого месяца. Стоимость проекта 64,5 миллионов рублей

На новой территории разместят: процедурные кабинеты, диспетчерскую, санитарные комнаты, помещения для отдыха персонала. Также предусмотрен гараж на 12 автомобилей и боксы для их мойки, техобслуживания.

На возведение новой станции потратили 64,5 миллионов рублей, а оперативно собрать такую сумму и начать работу помогла помощь инвестора.