Белгородец добровольно перевел мошенникам около миллиона рублей. Фото: "КП" Архив

В отдел полиции Ивнянского района обратился 60-летний местный житель. Он рассказал, что у него обманом похитили около миллиона рублей. При этом потерпевший рассказал, что звонивший неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка. Мнимый сотрудник банка сообщил, что якобы существует опасность хищения денег с банковского счета мужчины. А затем под предлогом блокировки незаконных операций злоумышленник убедил потерпевшего обналичить деньги и перевести их на «безопасные» счета. В итоге ивнянец отдал мошенникам 975 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщил врио начальника следственной группы ОМВД России по Ивнянскому району Сергей Тищенко. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время полиция пытается установить личности злоумышленников.

Полицейские в очередной раз обращаются к белгородцам с призывом не терять бдительности и не переводить деньги на незнакомые счета. И напоминают, что для проверки любой сомнительной информации нужно обратиться в банк лично или по номеру телефона, который указан на обратной стороне банковской карты.