Молодой ученый Белгородского госуниверситета победил в конкурсе Фонда содействия инновациям. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

Утверждены результаты конкурсных отборов по программе «Старт» Фонда содействия инновациям. Проект младшего научного сотрудника Лаборатории радиационной физики НИУ «БелГУ» Олега Иващука получил финансирование для дальнейших исследований.

Молодой ученый разработал проект «Миниатюрный мобильный импульсный пьезоэлектрический источник электронов и генератор рентгеновского излучения как основа для создания рентгеновских миниатюрных импульсных пьезоэлектрических анализаторов».

- Эту разработку можно применять в сфере нефтепереработки, пищевой промышленности, металлургии и медицины, - рассказал Олег.

В рамках программы «Старт» получен грант для дальнейшей реализации проекта.