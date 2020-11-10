Белгородские семьи могут получить выплату на детей от 3 до 7 лет после 16 ноября. Фото: "КП" Архив

О том, когда белгородские семьи с детьми от 3 до 7 лет смогут получить ежемесячное пособие, рассказала начальник управления социальной защиты населения области Елена Батанова. Она подчеркнула, то ежемесячная выплата из федерального бюджета на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно начисляется семьям, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Деньги приходят на счет получателей ежемесячно, но конкретная дата получения этих средств не установлена.

Елена Батанова рассказала, что как только деньги поступают в регион, они сразу же перечисляются в областной бюджет, а далее — в кредитную организацию, с затем банки зачисляют их на счет получателей. В частности, она отметила:

— С момента поступления денег в область проходит, как минимум 3 дня. Конкретной даты зачисления этой выплаты в каждом месяце нет. При полном поступлении средств из федерального бюджета, вероятнее всего, средства придут через неделю, 16 — 17 ноября.